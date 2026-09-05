وزارت امور خارجه آلمان ویدیوی بن گویر وزیر افراطی رژیم صهیونیستی که زندانیان فلسطینی را مسخره می‌کند، محکوم کرده و آن را «وحشتناک» و «غیرقابل قبول» خواند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مارتین گیزه سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان از ویدیوی منتشر شده بن گویر که با واکنش‌های تندی رو‌به‌رو و سپس از رسانه‌های اجتماعی حذف شد، انتقاد کرد.

گیزه در یک نشست خبری در برلین گفت: البته، این ویدبو کاملاً غیرقابل قبول و وحشتناک است.

او افزود که دولت آلمان قاطعانه با سیاست‌ها و لفاظی‌های بن گویر مخالف است.

این ویدیوی جنجالی، زندانیان فلسطینی دارای اضافه وزن را نشان می‌دهد که روی یک تسمه نقاله به داخل یک مرکز منتقل می‌شوند و لاغر و گریان از آن خارج می‌شوند.

این ویدیو که با استفاده از انیمیشن ساخته شده، ابتدا امکانات اولیه زندانیان فلسطینی را نشان می‌دهد و سپس با نمایش حرکت بن‌گویر در فعال کردن یک مکانیزم، حذف این امکانات و انتقال زندانیان به شرایط بسیار سخت‌تر و دشوارتر را به تصویر می‌کشد.

در پایان این ویدیو، شعار صهیونیستیِ «ما وعده دادیم و انجام دادیم!» به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده ترویج رسمی سیاست‌های سرکوب و شکنجه در رژیم اشغالگر است.

وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی پیش از این نیز تصاویر جنجالی از زندانیان فلسطینی منتشر کرده بود.

این ویدیو در حالی منتشر می‌شود که بن‌گویر پیش از این نیز با اظهارات جنجالی خود موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را برانگیخته بود.

او پیشتر خواستار تشدید حملات هوایی به نوار غزه و کشتار روزانه «۳۰ تا ۴۰» فلسطینی شده و بر طرح‌های شهرک‌نشینی در سرزمین های اشغالی تأکید کرده بود.