به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش‌های اولیه، این انفجار در یک پایگاه نظامی در منطقه لاپاز بولیوی روی داده است.

به گفته وزیر دفاع بولیوی انفجار در محلی که تجهیزات و مواد منفجره نگهداری می‌شد، روی داد و ۵۲ نفر از زخمی ها غیرنظامی و ۶ نفر سرباز هستند.

وزیر دفاع بولیوی افزود: گزارش‌های اولیه حاکی از تلفات است، اما پیش از تأیید اخبار آمار اعلام نمی شود. علت انفجار هم در دست بررسی است.