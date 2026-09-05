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وزیر دفاع بولیوی اعلام کرد که بر اثر انفجار در یک پایگاه نظامی در این کشور ۵۸ نفر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارشهای اولیه، این انفجار در یک پایگاه نظامی در منطقه لاپاز بولیوی روی داده است.
به گفته وزیر دفاع بولیوی انفجار در محلی که تجهیزات و مواد منفجره نگهداری میشد، روی داد و ۵۲ نفر از زخمی ها غیرنظامی و ۶ نفر سرباز هستند.
وزیر دفاع بولیوی افزود: گزارشهای اولیه حاکی از تلفات است، اما پیش از تأیید اخبار آمار اعلام نمی شود. علت انفجار هم در دست بررسی است.