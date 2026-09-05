به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یک سخنگوی ارتش فرانسه در ادامه مواضع مداخله‌جویانه پاریس درباره تنگه هرمز و با نادیده گرفتن ریشه‌های ناامنی در این آبراه حیاتی، رویکرد نسنجیده غرب در قبال تحولات منطقه را تکرار کرد.

این سخنگو در گفت‌و‌گو با شبکه‌های العربیه و الحدث اعلام کرد که نیرو‌های فرانسوی مستقر در منطقه خلیج فارس همچنان در آمادگی قرار دارند و پاریس تحولات خاورمیانه را از نزدیک دنبال می‌کند.

او بدون اشاره به پیامد‌های تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تأثیر آن بر تشدید تنش‌ها در منطقه، گفت که فرانسه در صورت ضرورت از امکان تقویت نیرو‌های خود در منطقه برخوردار است.

سخنگوی ارتش فرانسه همچنین مدعی شد که پاریس می‌تواند متناسب با تحولات منطقه از ظرفیت‌های نظامی خود استفاده کند.

فرانسه پیشتر همراه با انگلیس طرح‌هایی را برای حضور دریایی و انجام مأموریت در ارتباط با کشتیرانی در این آبراه مطرح کرده بود که با مخالفت صریح جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.

کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در واکنش به اعلام فرانسه درباره اعزام ناو به منطقه تأکید کرده بود که چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، ایران اجازه نخواهد داد کشور‌های دیگر در موضوع تأمین امنیت تنگه هرمز دخالت کنند.

او همچنین در واکنش به مواضع مداخله‌جویانه مشترک فرانسه و انگلیس تصریح کرده بود که تنگه هرمز میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست و امنیت این آبراه باید از سوی دولت‌های ساحلی تأمین شود.

غریب‌آبادی درباره هرگونه حرکت نظامی در این منطقه هشدار داده و کشور‌های بحران‌ساز را مسئول پیامد‌های ماجراجویی خود دانسته بود.