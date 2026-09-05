نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و نخست‌وزیر اسبق عراق، تأکید کرد: «حشد شعبی» نه یک گروه غیرقانونی، بلکه یک نهاد نظامی دولتی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نوری المالکی با انتقاد از تهدیدهای مطرح شده مبنی بر اعمال تحریم یا اقدامات تند در صورت سازماندهی نشدن سلاح گروه‌های مقاومت، تأکید کرد: هدف ما توافق بر سر یک قاعده مشخص برای مدیریت بحران است، نه تسلیم شدن تحت فشار تهدیدها.

او افزود: همه نیروهای سیاسی و مرجعیت دینی بر سازماندهی سلاح تأکید دارند، اما این سازماندهی باید از طریق قانون حشد شعبی و با ادغام گروه‌ها در چارچوب قانونی انجام شود.



المالکی تصریح کرد: حشد شعبی یک نهاد نظامی دولتی است که با فرمان دیوانی تشکیل شده؛ سلاح آن، سلاح دولت و فرماندهی آن زیر نظر دولت است.