در میدان نظامی هنوز درد اصابت موشک‌های خیبرشکن ایرانی به پایگاه آمریکا در اردن و هلاکت سه نظامی آمریکا برای آن‌ها تازه است. دردی که باعث شده تا یو اس اس تودی، اسم موشک خیبرشکن را قلعه‌شکن بگذارد و از آسیب‌پذیری زنجیره‌ای پایگاه‌های آمریکا در منطقه بنویسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در جمعه ۱۳ شهریور به شرح زیر است:

سلام به مردم ایران که مقاومت شما به صد و هشتاد و نهمین روز رسیده در برابر دشمنی که رئیس جمهورش هر روز از پیروزی کنترل بر تنگه هرمز حرف می‌زند، اما واقعیت میدان به قول رابت پی استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو طور دیگری است. چنانچه گزارش تحلیلی اندیشکده پژوهشی می‌گوید واشنگتن مدام به غول‌های کشتیرانی ثابت کند، دریا امن است ولی ایران برای پیروزی در این تقابل نیازی به غرق کردن کشتی ندارد و کافی است نشان دهد که ورود به تنگه هرمز ریسک دارد و این ریسک کافی است حق بیمه‌ها و قیمت نفت و انرژی بالاتر و فشار را از تنگه هرمز به اقتصاد آمریکا منتقل کند.

نمونه قیمت گازوئیل است که با ۵ دلار و ۸‌۵ سنت رسیده و فقط سه سنت با رکورد تاریخی خودش فاصله دارد.

چنین فشاری روی مردم و اقتصاد آمریکا باعث شده از سیاستمداری مثل حکیم جفریس رهبر دموکرات‌های کنگره تا شخصیتی نظامی مثل فرانکن دال فرمانده سابق نیرو‌های آمریکا از شکست ترامپ در رویارویی اقتصادی و نظامی بگویند.

در میدان نظامی هنوز درد اصابت موشک‌های خیبر شکن ایرانی به پایگاه آمریکا در اردن و هلاکت سه نظامی آمریکا برای آن‌ها تازه است. دردی که باعث شده تا یو اس اس تودی اسم موشک خیبرشکن را قلعه‌شکن بگذارد و از آسیب‌پذیری زنجیره‌ای پایگاه‌های آمریکا در منطقه بنویسد.

این یعنی اگر چه آمریکا ممکن است تجهیزات نظامی هوایی و دریایی زیادی داشته باشد، اما به این معنی نیست که از هزاران کیلومتر دورتر به منطقه ما بیاید و در برابر فناوری بومی ایران تاب بیاورد. واقعیتی که نیویورک تایمز درباره اش نوشته: حدود ۲۰ کشتی نیروی دریایی آمریکا با ۲۰ هزار ملوان و تفنگدار در تامین حجم بزرگی از غذا و سوخت به دشواری انداخته، چون دیگر پایگاه کلیدی شان در بحرین نابود شده و حالا مجبورند نیاز‌های شان را حدود دو هزار و دویست مایل دورتر از دیگو گارسیا و حتی سنگاپور تامین کنند، مفهومش ساده این است که جنگ فقط در تنگه هرمز نیست آن‌هایی که با محاصره و تحریم به دنبال چالش برای ایران هستند، خودشان هم باید تاوان بدهند که در بالاتر رفتن قیمت‌ها در داخل آمریکا چه در روی کشتی‌ها و چه در پایگاه‌های شان.

در این مسابقه تاب آوری البته دنیا با ملت ایران است. مثل تصویری که رسانه‌ها از استقبال مردمی از حضور رئیس دستگاه قضا در حاشیه اجلاس بریکس در هند منتشر کردند یا تمجیدی که مقامات کشور‌ها از تاب‌آوری در مقابل آمریکایی‌ها داشتند.

همین ناکامی‌های آشکار آمریکایی هاست که باعث شده ترامپ متوهم دوباره از مردم ایران بخواهد به برآورده شدن اهداف آمریکا کمک کنند و ونس معاونش هم از عملیات مخفیانه ضد کشورمان صحبت کنند، البته پاش بیفتد مستقیم به جشن عروسی مردم هم بمب می‌زنند. بعد از نیویورک تایمز، رویترز هم بعد از چند روز ناچار شده راجع به این گزارش بنویسد.

به نوشته رویترز، بمب مستقیم به سقف منزل محل عروسی در کوهستک اصابت کرده و بقایایش نشان می‌دهد نوع خاصی از بمب‌های هدایت شونده آمریکاست.

این روز‌ها همزمان با جبهه ایران، جبهه دیگری مثل لبنان و یمن هم فعال شدند. سگ هار آمریکایی‌ها دوباره سراغ جنوب لبنان رفته و تپه معروف علی الطاهر که نتانیاهو در آستانه انتخابات برای خودش برگه‌ای تازه رو کند، اما مقاومت لبنان همچنان که چهار دهه است ایستاده، محکم در میدان است و در جبهه یمن هم همین طور. ارتش یمن توانسته بر برخی از ارتفاعات به سمت بندر المحا مسلط شود و این یعنی مسیر‌های کشتیرانی در دریایی سرخ و باب المندب هر چه بیشتر در کنترل عملیاتی ارتش یمن خواهد بود.

هزینه جنگ حالا دارد برای متجاوزان هر روز سنگین‌تر می‌شود، از تنگه هرمز تا دریایی سرخ و باب المندب.

آری در مسابقه تاب‌آوری مهم فقط این نیست که چه کسی ناو و موشک بیشتری دارد، مهم این است که چه کسی می‌تواند تاب‌آوری بیشتری داشته باشد و طرف مقابل را از پا بیاندازد، عنصر ما در این تاب‌آوری علاوه بر نیرو‌های مسلح مردم هستند، مردمی که صد و هشتاد و هشت شب است در میدان ایستادند و خدمت به این مردم، مهم‌ترین کار دولتمردان است.

درود خدا بر مردم ایران.

نویسنده: یوسف خان محمدی