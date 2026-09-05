برنی سندرز سناتور آمریکایی از این گفته جی دی ونس که درگیری با ایران را «جنگ» ندانسته بود، به‌شدت انتقاد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برنی سندرز، سناتور دموکرات آمریکایی از اظهارات جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا درباره اینکه درگیری این کشور با ایران «جنگ» نیست، انتقاد کرد.

سندرز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جی‌دی ونس گفت آنچه در ایران در حال وقوع است یک "جنگ" نیست. لطفاً این را برای خانواده‌های ۱۹ نظامی آمریکایی که جان خود را از دست داده‌اند یا هزاران نفری که در سراسر منطقه کشته شده‌اند، توضیح دهید.»

این گفته ونس بر پرداخت غرامت به خانواده‌های نظامیان آمریکایی کشته‌شده در این درگیری محدودیت ایجاد کرده، بطوریکه روزنامه ایندیپندنت فاش کرد: وزارت جنگ دولت ترامپ حقوق و مزایای برخی از خانواده های نظامیان کشته‌شده در جنگ علیه ایران را قطع کرده است.

این در حالی است که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه درگیری با ایران را موضوع کوچکی دانست.

از سوی دیگر، گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های آمریکایی نشان می‌دهد ترامپ به دولتش دستور داده تا دیگر از عنوان سابق «خشم حماسی» برای درگیری با ایران استفاده نکنند.

رئیس‌جمهور آمریکا که با وعده پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان به قدرت رسید، اکنون با موج فزاینده‌ای از انتقادات علیه جنگ مواجه است و می‌کوشد آن را کوچک بشمارد.