قم، شهر کهنِ تاریخ و هنر، در دل خود گنجینه‌ای کم‌نظیر از دوران قاجار را جای داده است؛ تیمچه بزرگ فرش قم که به دست استاد معمار، حسن قمی (معمارباشی) در سال ۱۲۶۱ هجری خورشیدی طراحی و اجرا شد و امروز به عنوان بزرگترین سقف ضربی ایران، افتخاری ملی برای این شهر محسوب می‌شود. به مناسبت روز قم، نگاهی داریم به این اثر ارزشمند که در سال ۱۳۷۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و نه فقط یک بنای تاریخی، بلکه زنده‌ترین کارگاه هنری شهر است؛ جایی که بافندگان چیره‌دست، نسل‌به‌نسل تجربه و تخصص خود را به نمایش می‌گذارند و فرش‌های نفیس ابریشم دستباف را با ظرافتی تحسین‌برانگیز می‌بافند.

عکاس : رضا رمضانی