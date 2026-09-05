با آغاز فصل برداشت خرمانخلستان‌های آبادان حال‌وهوای متفاوتی به خود گرفته‌اند در روستای چوئبده برداشت خوشه‌های خرما آغاز شده و محصول پس از جمع‌آوری برای عرضه به بازار آماده می‌شود.

عکاس : مبینا عیدانی