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آغاز برداشت خرما در نخلستان‌های آبادان

با آغاز فصل برداشت خرمانخلستان‌های آبادان حال‌وهوای متفاوتی به خود گرفته‌اند در روستای چوئبده برداشت خوشه‌های خرما آغاز شده و محصول پس از جمع‌آوری برای عرضه به بازار آماده می‌شود.
عکاس :مبینا عیدانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ - ۰۷:۰۰
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برداشت محصول خرما در خوزستان

برداشت خرما در خوزستان

برچسب ها: خرما ، نخلستان ، آبادان
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