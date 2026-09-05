نیویورک تایمز گزارش داد: بر اساس یک ارزیابی جدید اطلاعاتی آمریکا، ایران درباره توانایی خود برای هدف قرار دادن پایگاه‌ها در غرب آسیا اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کرده و بعید است تا انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر شروط واشنگتن را بپذیرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه «نیویورک‌تایمز» گزارش داد ارزیابی‌های جدید اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد ایران در زمینه توانایی خود برای هدف قرار دادن پایگاه‌ها در غرب آسیا اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کرده و عزمش در مقابله با اقدامات نظامی ایالات متحده قوی‌تر شده است.

این گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی افزود شواهدی وجود ندارد که نشان دهد ایران به پذیرش شروط آمریکا تا انتخابات میان‌دوره‌ای تمایلی داشته باشد.

در همین خصوص، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اوایل این هفته گفته بود نمی‌داند درگیری میان آمریکا و ایران چه زمانی پایان خواهد یافت.