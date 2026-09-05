پخش زنده
امروز: -
روزنامه ایندیپندنت فاش کرد: وزارت جنگ دولت ترامپ حقوق و مزایای برخی از خانواده های نظامیان کشتهشده در جنگ علیه ایران را قطع کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گزارش جدید روزنامه ایندیپندنت از یک رسوایی در وزارت جنگ آمریکا خبر میدهد؛ دولت ترامپ با انکار ماهیت جنگی عملیاتهای نظامی علیه ایران، مانع از پرداخت مزایای رزمی به خانواده نظامیان کشتهشده در جنگ علیه ایران میشود.
طبق گزارش ایندیپندنت «الکس کلینر»، خلبان ۳۳ ساله نیروی هوایی تروریستی آمریکا که در جریان سرنگونی هواپیمای سوخترسان بر فراز عراق کشته شد، یکی از قربانیان این رویکرد است؛ همسر او در مراجعه برای دریافت حقوق قانونی، با پاسخ منفی ارتش به دلیل تعریف نشدن این عملیات تروریستی علیه ایران بهعنوان «جنگ» روبهرو شد.
دولت تروریستی ترامپ با خودداری از اطلاق عنوان «جنگ» به تجاوز جاری علیه ایران، از پرداخت حقوق و مزایای رزمی به بازماندگان نظامیان جانباخته طفره میرود.