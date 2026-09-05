دونالد ترامپ در اتاق بیضی شکل کاخ سفید با تکرار توهماتش بار دیگر مدعی شد؛ نیروهای آمریکایی بر تنگه هرمز مسلط هستند و بسیاری از کشتی‌ها از آن عبور می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار سخنان چند ماه گذشته اش برای تجاوز دوباره به تأسیسات هسته‌ای ایران مدعی شد: ممکن است به زودی به کوه کلنگ در ایران حمله کنیم.

او در ادامه ادعاهایش افزود: همه تحرکات ایران را می‌دانیم و ضربات سنگینی به آن وارد می‌کنیم.

ترامپ در سخنانی که بیشتر برای آرام کردن مخالفان داخلی جنگ با ایران گفته است، مدعی شد: ما در حال حاضر نمی‌جنگیم.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین اظهارات خود درباره تنگه هرمز را تکرار کرد و مدعی شد: کنترل تنگه هرمز را در اختیار داریم و هیچ مین دریایی در این تنگه وجود ندارد.

ترامپ در ادامه مدعی شد که گزینه‌های زیادی برای جایگزینی تنگه هرمز وجود دارد و کامیون‌های حامل نفت از طریق سوریه منتقل می‌شوند.

این ادعا درحالی مطرح می‌شود که انتقال زمینی نفت در مقایسه با انتقال دریایی آن بسیار پرهزینه است.

وی همچنین مدعی شد که شمار زیادی خط لوله نفت در منطقه خاورمیانه در حال احداث است.

ترامپ بدون اشاره به فشار‌های سیاسی زیادی که از سوی سیاستمداران و مردم آمریکا به خاطر جنگ ایران با آن روبه روست، مدعی شد: جنگ با ایران برای ایالات متحده امر ساده‌ای است.

او در اظهار نظری دیگر درباره تنگه هرمز ادعا کرد: تنگه هرمز مانند گذشته نیست و گزینه‌های جایگزین زیادی در حال ارائه است.

ترامپ برای توجیه عقب نشینی از جنگ با ایران گفت: اکنون در حالی [از جنگ با ایران]خارج شدیم که تهران به ۲۵ سال زمان برای بازسازی نیاز خواهد داشت.

ترامپ همچنین اعلام کرد که جرد کوشنر، داماد و مشاور و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او در امور خاورمیانه در جریان سفر خود به روسیه، پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین با خود خواهند برد؛ هرچند که به گفته او این طرح آمریکا جدید نخواهد بود.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه به خوش بینی‌های موهومش درباره توافق در اوکراین اشاره کرد و مدعی شد: فرصت خوبی برای حل و فصل مسائل در اوکراین وجود دارد.

او در بخش دیگری از سخنانش راجع به روسیه گفت: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور به کشور‌های عضو ناتو حمله نخواهد کرد.