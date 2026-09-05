به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دادستانی آمریکا در منطقه مرکزی کالیفرنیا اعلام کرد: «یکی از ساکنان محله وست‌لیک در لس‌آنجلس و پادکستر سابق، بر اساس کیفرخواستی سه‌بندی که از سوی هیئت منصفه فدرال صادر شده بود، بازداشت شد. او به تهدید به قتل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تعقیب و آزار سایبری و همچنین آزار و اذیت وکیل شخصی رئیس‌جمهور ترامپ و خانواده این وکیل متهم شده است.»

به گفته دادستانی، این مرد ۴۰ ساله به نام «بنجامین آزاریا ساوث‌ورث» بعدازظهر پنجشنبه برای تفهیم اتهام در دادگاه منطقه‌ای آمریکا در مرکز شهر لس‌آنجلس حاضر شد.

این پادکستر سابق با یک فقره اتهام تهدید علیه رئیس‌جمهور، یک فقره اتهام تعقیب و آزار سایبری و یک فقره اتهام ایجاد تماس‌های تلفنی آزاردهنده در ارتباطات بین‌ایالتی روبه‌رو است.

بر اساس کیفرخواست، ساوث‌ورث از پلتفرم‌های خود در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب، اینستاگرام و تیک‌تاک برای ابراز نفرت نسبت به رئیس‌جمهور آمریکا و حامیان او استفاده کرده و از جمله به تحریک خشونت علیه رئیس‌جمهور پرداخته است.

دادستانی اعلام کرد در صورت محکومیت، این فرد ممکن است به دلیل تهدید علیه ترامپ و تعقیب و آزار سایبری، با دو مجازات جداگانه پنج‌ساله و همچنین دو سال حبس دیگر به دلیل آزار و اذیت تلفنی روبه‌رو شود.