پخش زنده
امروز: -
مناطق مختلف کرانه باختری روز جمعه شاهد یورش نظامیان رژیم صهیونیستی و حملات شهرکنشینان صهیونیست بود که در پی آن یک امدادگر و یک کودک زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، تجاوزات نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری همچنان ادامه دارد.
منابع فلسطینی از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به غرب روستای المغیر در شمال شرقی رام الله در کرانه باختری خبر دادند.
به گفته این منابع، در پی این تجاوز، جوانان این منطقه به مقابله سخت با متجاوزان صهیونیست پرداختند که در نتیجه درگیری شدیدی روی داد.
این منابع همچنین از زخمی شدن یک امدادرسان در پی حمله غاصبان صهیونیست به آمبولانسی در شمال شرقی رام الله خبر دادند.
نظامیان صهیونیست همچنین به منطقه مسافریطا در جنوب الخلیل در کرانه باختری یورش بردند.
هلال احمر فلسطین اعلام کرد که یک کودک در نتیجه این حمله اشغالگران زخمی شد.
اشغالگران صهیونیست با متوقف کردن اتوبوس حامل فلسطینیانی که در حال رفتن به یک جشن عروسی در جنوب جنین در کرانه باختری بودند، آنها را پیاده کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
نظامیان رژیم صهیونیستی به زمین بازی کودکان در منطقهام الخیر شهرک مسافر یطا در جنوب الخلیل در کرانه باختری حمله کردند.
رسانه عبری «واینِت» هم درباره تشدید حملات شهرکنشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در کرانه باختری هشدار داد و آن را «بمبی در مقابل صورت خودمان» توصیف کرد.
این رسانه با اشاره به محاصره خانه یک فلسطینی در روستای قُصره در جنوبشرقی نابلُس، تأکید کرد شهرکنشینان با ایجاد محدودیت و مزاحمت، در تلاش برای وادار کردن ساکنان به ترک خانههایشان هستند.
واینت به نقل از اهالی قُصره هشدار داد ادامه این وضع میتواند به تشدید شدید تنشها در کرانه باختری منجر شود.
هزاران حمله نظامیان و شهرکنشینان صهیونیست در سال ۲۰۲۶ تاکنون به شهادت دست کم ۷۶ فلسطینی منجر شده و این سال را به یکی از خونبارترین سالها در کرانه باختری اشغالی تبدیل کرده است.