نیروهای مسلح یمن با هشدار درباره تحرکات جدید ائتلاف سعودی تاکید کردند: هرگونه تجمع نظامی نیروهای وابسته به عربستان، هدف مشروع خواهد بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یک منبع نظامی یمنی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «سبأ» ضمن محکوم کردن جنایات اخیر مزدوران سعودی، درباره هرگونه تحرکات نظامی جدید این ائتلاف در یمن هشدار داد.

این منبع حمله به منزل یک شهروند در «الجراحی»، را جنایتی دیگر در کارنامه سیاه دشمن سعودی و مزدورانش دانست و هشدار داد: هرگونه تجمع مزدوران وابسته به دشمن سعودی، هدف مشروع نیرو‌های مسلح یمن محسوب می‌شود.

منبع نظامی یمنی تاکید کرد: نیرو‌های یمنی برای خنثی‌سازی تدارکات اعلام شده برای جنگ زمینی، با تمام توان مقابله خواهند کرد و دشمن سعودی هرگز نخواهد توانست اراده ملت یمن در برابر ظلم و تجاوز را درهم بشکند.