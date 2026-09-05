رئیس‌جمهور آرژانتین شرکت نفتی اسرائیلی را به‌دلیل همکاری با انگلیس برای استخراج نفت در جزایر مورد اختلاف فالْکلَند، به تحریم تهدید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه اقتصادی کالکالیست در گزارشی اعلام کرد: خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین از همکاری شرکت نفت اسرائیلی با شرکت نفت انگلیسی برای استخراج نفت در جزایر مورد اختلاف فالکلند به شدت عصبانی است و به دنبال اعمال مجازات و تحریم علیه آنهاست.

در ادامه این گزارش آمده است: تنش‌ها میان آرژانتین و بریتانیا درباره جزایر فالکلند، با وجود گذشت بیش از چهل سال از جنگ دو کشور بر سر این جزایر در اقیانوس اطلس، در حال افزایش است.

خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، تهدید کرده است که شرکت‌های تولیدکننده نفت در نزدیکی این جزایر تحت حاکمیت بریتانیا را تحریم اقتصادی خواهد کرد در میان این شرکت‌ها نام شرکت اسرائیلی «نافیتاس» متعلق به گدعون تادمور هم به چشم می‌خورد.

این شرکت اسرائیلی اعلام کرده است که قصد دارد میدان نفتی «سی‌لاین» ـ یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان ـ را توسعه دهد.

به گفته میلی، میدان نفتی سی‌لاین که شرکت بریتانیایی «راک‌هاپر اکسپلوریشن» و شرکت اسرائیلی «نافیتاس» قصد دارند به‌زودی عملیات توسعه آن را آغاز کنند، «خطری آشکار و مستقیم برای کشورش ایجاد می‌کند».

این میدان که در فاصله حدود ۲۱۰ کیلومتری از جزایر فالکلند قرار دارد، چهارمین کشف بزرگ نفتی دست‌نخورده در جهان محسوب می‌شود و ذخایر آن ۱.۷ میلیارد بشکه نفت برآورد شده است.

در ماه دسامبر، شرکت نافیتاس از قصد خود برای سرمایه‌گذاری ۱.۸ میلیارد دلاری در توسعه این میدان خبر داد؛ اعلامیه‌ای که پیش از این نیز تنش‌هایی را میان اسرائیل و آرژانتین برانگیخته بود.

این تنش در حالی صورت می‌گیرد که رئیس جمهور آرژانتین یکی از متحدان و حامیان رژیم صهیونیستی است.