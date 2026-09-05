

به گزارش دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرهنگ مجتبی نوریان گفت در پی وقوع سرقت یک دستگاه خودروی پراید در دورود، رسیدگی به موضوع در

فرمانده انتظامی شهرستان دورود افزود: مأموران انتظامی این شهرستان سه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی هر سه متهم را بازداشت کردند.



وی گفت:در بازرسی‌از مخفیگاه متهمان، سه دستگاه خودروی پراید که از محل‌های مختلف به سرقت رفته بود، کشف شد که خودروها پس از طی مراحل قانونی، به مالباختگان تحویل داده شد.

سرهنگ نوریان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.