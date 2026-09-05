رژیم صهیونیستی همچنان ناتوان، در مقابل حملات پهپادی حزب‌الله

رژیم صهیونیستی همچنان ناتوان، در مقابل حملات پهپادی حزب‌الله

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی ارتش صهیونیستی با انتشار یک بیانیه اعتراف کرد حملات حزب‌الله در نزدیکی نیرو‌های این رژیم همچنان پابرجاست و فعالیت پهپادی این جنبش همچنان نظامیان اسرائیلی را درگیر کرده است.

اعتراف سخنگوی ارتش رژیم اسراییل به ناتوانی در مهار حمله پهپادی حزب الله در حالیست که «اسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی عصر جمعه مدعی شد که ارتش رژیم صهیونیستی بر آخرین دژ حزب‌الله در جنوب لبنان مسلط شده است.

طبق بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی پهپاد به منطقه حائل امنیتی نفوذ کرده و به منظور هدف قرار دادن سربازان اسرائیلی به آنان حمله کرده است.

این منطقه بخشی از خاک لبنان و در مناطق جنوبی این کشور است که ارتش رژیم صهیون به بهانه مقابله با حزب‌الله در آن مستقر شده است.

این موضوع نشانه تداوم فعالیت نیرو‌های حزب‌الله در مناطق نزدیک به ارتفاعات علی الطاهر است.

نیروی حزب‌الله با استفاده از پهپاد‌های مجهز به فیبر نوری، تلفات قابل توجهی به ارتش رژیم صهیونیستی وارد کرده‌اند. این پهپاد به دلیل بهره‌مندی از ساختار ارتباطی بر پایه فیبر نوری به سختی قابل شناسایی و رهگیری هستند.