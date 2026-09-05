فرمانده انتظامی لرستان گفت: یک شرور سابقه‌دار و متهم به قتل تحت تعقیب به همراه دو قبضه سلاح جنگی و ۵۲۷ فشنگ در بروجرد دستگیر شد.



به گزارش مراجع قضایی و انتظامی بود، شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سردار محمدرضا هاشمی‌فر گفت: در پی اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر فعالیت مجرمان و اراذل و اوباش، مأموران انتظامی بروجرد مخفیگاه یکی از افراد شرور و سابقه‌دار را که به علت ارتکاب جرائم خشن، از جمله معاونت در قتل از سال ۱۴۰۱ متواری و تحت تعقیب

فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: مأموران پلیس بروجرد پس از هماهنگی قضایی و با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم را در این شهرستان دستگیر کردند.

وی بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، دو قبضه سلاح جنگی کلاشینکف و ۵۲۷ عدد فشنگ جنگی مربوط به سلاح‌های کلاشینکف و کلت کشف شد.

سردار هاشمی‌فر با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی گفت: اشراف اطلاعاتی و عملیاتی پلیس اجازه نخواهد داد مجرمان و هنجارشکنان برای خود حاشیه ی امن ایجاد کنند و پلیس با هرگونه اقدامی که امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کند، قاطعانه، سریع و برابر قانون برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان بروجرد شد.