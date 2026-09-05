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مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری از سرشماری علفخواران شاخص در هشت منطقه تحت مدیریت استان خبر داد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کریمی افزود: سرشماری علفخواران شاخص، شامل گونههای گوسفند وحشی (قوچ و میش) و بز وحشی است.
وی افزود: این طرح تا ۳۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
به گفته وی سرشماری جمعیت حیاتوحش در مناطق تحت مدیریت استان، بهمنظور پایش دقیق وضعیت جمعیتی، بررسی روند تغییرات گونههای شاخص و اتخاذ تصمیمات حفاظتی مبتنی بر آمار، هر سال در دو نوبت تابستانه و زمستانه انجام میشود.