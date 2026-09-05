سخنگوی وزارت امور خارجه خطاب به مردم آمریکا از آنها خواست، اجازه ندهند به پیاده‌نظام و پرداخت‌کننده صورت حساب هزینه‌های جنگی تبدیل شوند، که هرگز انتخابشان نبوده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به مقاله منتشره در یکی از رسانه‌های صهیونیستی که در آن پیشنهاد شده بود از دانشجویان بدهکار به شبکه بانکی به عنوان سربازگیر برای ادامه جنگ با ایران استفاده شود، نوشت:

" آمریکایی‌ها، لطفا فقط یک سؤال از خودتان بپرسید: چرا باید به پسران و دختران شما وعده بخشودگی بدهی بانکی داده شود تا در ازای آن در جنگی بجنگند و کشته شوند که اسرائیل خواهان تداوم و گسترش آن است؟

«اورشلیم پست» آشکارا دقیقاً درباره همین ابتکار بحث کرده است: استفاده از بدهی وام‌های دانشجویی و کارت‌های اعتباری جهت سربازگیری از بین آمریکایی‌های بدهکار برای اعزام آنها به جبهه جنگ با ایران! این یعنی جنگ دیگران با استفاده ابزاری از جان و مالیات شما!

اجازه ندهید شما را به پیاده‌نظام جبهه جنگ و پرداخت‌کننده صورت‌حساب هزینه‌های آن تبدیل کنند؛ همان جنگی که هرگز انتخاب شما نبوده است. اجازه ندهید فرزندان شما را به مزدوران جنگ غیرقانونی‌شان تبدیل کنند.... "