کشف ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در ازنا لرستان
جانشین فرمانده انتظامی لرستان از کشف بیش از ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان ازنا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛
سرهنگ فرهاد ابدال چگنی گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان ازنا با پشتیبانی اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان لرستان، یک انبار سوخت قاچاق را در حاشیه ی شهرستان ازنا شناسایی کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان افزود:مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی قضایی استان از کارگاه فرآوردههای نفتی واقع در یکی از روستاهای شهرستان ازنا بازرسی کردند.
وی افزود: در این بازرسی ۳۳ هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل که غیرقانونی انبار شده بود، کشف ،محل مذکور مهر و موم و متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی استان معرفی شد.
سرهنگ ابدالچگنی با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان اقتصادی گفت:پلیس با اشراف اطلاعاتی با هرگونه اقدام علیه منافع اقتصادی مردم و کشور برخورد قاطع قانونی خواهد کرد.