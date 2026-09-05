

به گزارش در حاشیه ی شهرستان ازنا شناسایی کردن د. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرهنگ فرهاد ابدال چگنی گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان ازنا با پشتیبانی اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان لرستان، یک انبار سوخت قاچاق را

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی قضایی استان از کارگاه فرآورده‌های نفتی واقع در یکی از روستاهای شهرستان ازنا بازرسی کردند.

وی افزود: در این بازرسی ۳۳ هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل که غیرقانونی انبار شده بود، کشف ،محل مذکور مهر و موم و متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی استان معرفی شد.