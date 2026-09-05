نخستین بار پس در سه ماه گذشته، هواپیما‌های جنگی رژیم اشغالگر به دره بقاع غربی، در نزدیکی شهر عین التینه لبنان حمله کردند. در حملات رژیم صهیونیستی به مناطقی از شرق و جنوب لبنان ۲۶ نفر شهید و زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رژیم صهیونیستی مناطقی از شرق و جنوب لبنان را هدف قرار داد.

وزارت بهداشت لبنان از شهادت سه غیرنظامی و زخمی شدن ۲۳ نفر در این حملات خبر داد. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده این حملات در واکنش به شلیک یک پهپاد حزب‌الله، صورت گرفته است.

تیم‌های امدادی و دفاع مدنی همچنان در حال آواربرداری و جست‌وجو در مناطق بمباران شده هستند و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی جمعه شب مناطقی در شهرک عین‌التینه در بقاع غربی لبنان و شهرک های الکفور و میفدون در اطراف نبطیه را هدف قرار دادند.

حملاتی که از گسترش دامنه بمباران‌ها از جنوب به مناطق شرقی لبنان حکایت دارد.

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دره بقاع اولین بار از زمان امضای توافقنامه چارچوب سه جانبه در ماه ژوئن اتفاق افتاد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، ساعاتی پیش مدعی شده بود ارتش این رژیم کنترل ارتفاعات علی‌الطاهر را به دست گرفته است. حال آنکه هیچ نیروی پیاده نظام رژیم و همچنین تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش اشغالگر روی این تپه مشاهده نشده است .

از سوی دیگر ایهاب حماده نماینده حزب الله در مجلس لبنان درباره تسلط اسرائیل بر ارتفاعات علی الطاهر ابراز تردید کرد و افزود: همچنان درباره وضع کنترل اسرائیل بر ارتفاعات علی الطاهر ابهام وجود دارد.

به گفته این مسئول حزب الله، چگونه دشمن اسرائیلی می‌تواند مدعی کنترل تپه علی الطاهر باشد، در حالی که همچنان به ‌طور مستمر آن را گلوله ‌باران می‌کند و هدف حملات هوایی قرار می‌دهد.در جنوب لبنان، شهرک المنصوری و النبطیه الفوقا نیز مورد حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

ارتش این رژیم همچنین در شهرک المنصوری با انفجار بزرگی، ساختمان‌ها و تاسیسات را تخریب کرد. در حمله پهپادی به یک موتورسیکلت در اطراف شهر النبطیه هم دو نفر به شهادت رسیدند. شهرک بنی حیان در جنوب نیز هدف حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

گزارش ها حاکیست صدها مدرسه در لبنان در حملات ارتش اسرائیل، به صورت جزئی یا کلی تخریب شده است و یونیسف هشدار داده 100 هزار کودک لبنانی ممکن است امکان بازگشت به کلاس‌های درس را نداشته باشند.