رزمایش بازگشایی دریچه های تحتانی سدمخزنی ایوشان لرستان
رزمایش عملیاتی بازگشایی دریچه های تحتانی سد مخزنی ایوشان شهرستان خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان
؛فرشاد پایفرد گفت: رزمایش عملیاتی بازگشایی دریچه های تحتانی سد مخزنی ایوشان شهرستان خرم آبادکه با هدف سنجش عملکرد صحیح سامانه های برق رسانی و دریچه های تحتانی در زمان وقوع سیلابهای احتمالی و قطع کامل برق شهری طراحی شده بود، برای نخستین بار با قطع شبکه برق شهرستان و تأمین انرژی مورد نیاز سد از طریق مولدهای برق اضطراری (دیزل ژنراتور) انجام گرفت.
مدیر بحران و پدافندغیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود: در این رزمایش، مراحل تأمین برق اضطراری، راه اندازی ژنراتورها، و کنترل عملیات باز و بسته شدن دریچه های تحتانی سد، به صورت لحظه ای مورد پایش و ارزیابی کارشناسان قرار گرفت.
وی بیان کرد:همه ی مراحل این رزمایش بدون هیچگونه اختلال و با موفقیت کامل به پایان رسید و آمادگی مطلوب تجهیزات و نیروهای اجرایی در شرایط تأمین انرژی جایگزین، تأیید شد.
گفتنی است سد ایوشان از سدهای مهم تأمین کننده آب و کنترل سیلاب در حوزه ی عملکردی شرکت آب منطقه ای لرستان است و اجرای این رزمایش ها نقش کلیدی در افزایش ضریب ایمنی و پایداری شبکه در شرایط اضطراری دارد.