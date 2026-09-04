

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛فرشاد پایفرد گفت: رزمایش عملیاتی بازگشایی دریچه های تحتانی سد مخزنی ایوشان شهرستان خرم آبادکه با هدف سنجش عملکرد صحیح سامانه های برق رسانی و دریچه های تحتانی در زمان وقوع سیلابهای احتمالی و قطع کامل برق شهری طراحی شده بود، برای نخستین بار با قطع شبکه برق شهرستان و تأمین انرژی مورد نیاز سد از طریق مولدهای برق اضطراری (دیزل ژنراتور) انجام گرفت.

مدیر بحران و پدافندغیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود: در این رزمایش، مراحل تأمین برق اضطراری، راه اندازی ژنراتورها، و کنترل عملیات باز و بسته شدن دریچه های تحتانی سد، به صورت لحظه ای مورد پایش و ارزیابی کارشناسان قرار گرفت.



وی بیان کرد:همه ی مراحل این رزمایش بدون هیچگونه اختلال و با موفقیت کامل به پایان رسید و آمادگی مطلوب تجهیزات و نیروهای اجرایی در شرایط تأمین انرژی جایگزین، تأیید شد.

گفتنی است سد ایوشان از سدهای مهم تأمین کننده آب و کنترل سیلاب در حوزه ی عملکردی شرکت آب منطقه ای لرستان است و اجرای این رزمایش ها نقش کلیدی در افزایش ضریب ایمنی و پایداری شبکه در شرایط اضطراری دارد.

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