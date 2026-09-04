به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، شهرام مومنی با اشاره به اینکه حوالی ساعت ۲۰:۵۶ امروز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ گزارش آتش سوزی بسیار شدید به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی رشت اطلاع داده شد گفت : سریعا ۱۲ خودروی آتش نشانی و آبرسان بهمراه ۳۱ آتش نشان و افسر ارشد به محل حادثه ودر بلوار بوسار رشت اعزام شدند.

وی افزود: آتش که از دو باب خانه ویلایی آغاز شده بود بعلت وجود دیوار ایزوگام شده آپارتمان سریعا به پشت بام ساختمان پنج طبقه سرایت کرد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با تاکید بر اینکه عملیات فوق العاده اعلام شد و آتش نشانان از ۵ ایستگاه مجاور به محل حادثه رسیدند، گفت: با توجه به نبود لوله خشک آتش نشانی در آپارتمان ، آتش نشانان از راه پله ها نسبت به انتقال لوله های نواری و مهار آتش در ساختمان اقدام کردند.

شهرام مومنی با بیان اینکه در این آتش سوزی به کسی آسیب نرسید افزود : علت آتش سوزی در دست بررسی است.