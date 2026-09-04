آمریکا فروش تسلیحات به ارزش نزدیک به ۶ میلیارد دلار به عربستان سعودی، عمان و عراق را تأیید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که فروش احتمالی مهمات تهاجمی با برد افزایش یافته به عربستان سعودی به ارزش تقریبی ۵ میلیارد دلار را تأیید کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود افزود که پیمانکار اصلی فروش این تسلیحات به عربستان شرکت بوئینگ است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که فروش احتمالی موتور‌های AGT-۱۵۰۰ مورد استفاده در تانک‌های آبرامز به عربستان سعودی را تأیید کرده است. پیمانکار اصلی فروش این موتور‌ها که ارزش تقریبی آنها ۷۵۰ میلیون دلار است، شرکت هانیول خواهد بود.

علاوه بر این، وزارت خارجه آمریکا یک قرارداد پشتیبانی و نگهداری برای هواپیما‌های اف ۱۶ عمان به ارزش ۱۸۸ میلیون دلار و فروش بالگرد‌های بل ۴۱۲ به عراق به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار را تایید کرده است.