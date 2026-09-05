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رئیس اداره راه و شهرسازی دشتآزادگان در استان خوزستان از پیشرفت ۴۵ درصدی طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین شریفی با اشاره به لزوم تکمیل واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان اظهار کرد: عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن اقشار کمبضاعت به تعداد ۳۸ واحد در شهر سوسنگرد در حال انجام است.
وی افزود: در راستای قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن، ۱۹ قطعه زمین به صورت ۳۸ واحد در قالب طرح مسکن اقشار کمبضاعت در شهر سوسنگرد و در سایت مسکن مهر این شهر واگذاری گردیده است. به گفته شریفی، مراحل اخذ پروانه ساختمانی این طرح انجام و هماکنون پیشرفت فیزیکی آن ۴۵ درصد برآورد شده است.
شریفی از پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی طرح ۳۸ واحدی مسکن اقشار کمبضاعت در شهر سوسنگرد خبر داد و ضمن اشاره به کمبود اراضی دولتی، از مالکان اراضی واجد شرایط برای توافق جهت الحاق به محدوده شهری دعوت کرد.
رئیس اداره راه و شهرسازی دشتآزادگان در بخش دیگری از سخنان خود به چالش اصلی تامین مسکن در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: مهمترین مشکل شهر سوسنگرد و شهرستان دشتآزادگان، کمبود اراضی دولتی در محدوده و حریم شهرهای این شهرستان است.
شریفی در پایان تصریح کرد: از کشاورزان و مالکین اراضی واجد شرایط الحاق به محدوده شهر تقاضا میشود در جهت توافق با اداره کل راه و شهرسازی و الحاق اراضی آنها به محدوده شهر در راستای قانون جهش تولید مسکن، به اداره راه و شهرسازی شهرستان مراجعه کرده و در این طرح مهم و اساسی سهیم شوند.