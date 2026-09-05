پخش زنده
امروز: -
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان از اجرای گشت و کنترل مستمر در حوزه استحفاظی شهرستان اهواز با هدف پیشگیری و مقابله با شکار و صید غیرمجاز حیات وحش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد الوندی اظهار کرد: گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت در حوزه استحفاظی شهرستان اهواز با هدف پایش زیستگاههای طبیعی، پیشگیری از تخلفات شکار و صید و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز انجام شد.
وی افزود: در جریان گشت و کنترل انجامشده، چند دستگاه خودروی مشکوک مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه مورد خاصی از تخلف شکار و صید مشاهده نشد.
الوندی ادامه داد: نیروهای یگان حفاظت در ادامه گشت و کنترل، یک آبگیر مصنوعی را در یکی از زیستگاههای طبیعی منطقه شناسایی کردند که برای ایجاد محمیه مورد استفاده قرار گرفته بود. در بررسی این محل، بیش از ۳۰ کیسه دانه که با هدف جذب و فرود پرندگان مهاجر و فراهم کردن زمینه صید دستهجمعی آنها در محل قرار داده شده بود، کشف و جمعآوری شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیستگاههای پرندگان مهاجر گفت: استفاده از روشهای غیرمجاز برای جذب و صید پرندگان، تهدیدی برای حیات وحش و جمعیت گونههای مهاجر محسوب میشود و یگان حفاظت محیط زیست با اینگونه اقدامات برابر مقررات برخورد خواهد کرد.
وی بیان داشت: گشتهای کنترلی یگان حفاظت محیط زیست در زیستگاهها، مناطق طبیعی و نقاط مستعد تخلفات شکار و صید بهصورت مستمر انجام میشود و مأموران یگان در راستای پیشگیری از تخلفات، شناسایی کانونهای احتمالی شکار و صید غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان فعالیت میکنند.
الوندی از همکاری و همراهی مردم و جوامع محلی در حفاظت از حیات وحش خواست و گفت: شهروندان و دوستداران محیط زیست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، شکار، صید، زندهگیری یا ایجاد محمیههای غیرمجاز، موضوع را در اسرع وقت به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت اطلاع دهند.
وی خاطرنشان کرد: حفاظت از حیات وحش و پیشگیری از شکار و صید غیرمجاز نیازمند همکاری همگانی است و یگان حفاظت محیط زیست خوزستان با استمرار گشت و کنترلها، اجازه نخواهد داد زیستگاههای طبیعی استان به محل فعالیت متخلفان و شکارچیان غیرمجاز تبدیل شود.