شبکه المیادین اعلام کرد: یک مسئول عالی رتبه امنیتی-سیاسی ایران به کره جنوبی آخرین هشدارها را داده که نباید به فکر مداخله در تنگه هرمز باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه خبری المیادین شامگاه جمعه به نقل از یک مسئول عالی رتبه امنیتی-سیاسی ایران گزارش داد که کره‌جنوبی نباید منافع و اعتبار خود را فدای سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا کند.

این مقام که اشاره‌ای به نامش نشده است، گفت: به کره‌جنوبی هشدار می‌دهیم که تهران هرگونه مشارکت این کشور علیه ایران در تنگه هرمز را به منزله مشارکت نظامی در جنگ تلقی خواهد کرد.

او ابراز امیدواری کرد که کره‌جنوبی منافع و اعتبار خود را فدای سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده آمریکا در زمینه امنیت نکند.

دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز در واکنش به فشار‌های دونالد ترامپ بر این کشور برای مشارکت در جنگ علیه ایران گفت، هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نکردیم، شاید «یگان‌های جست‌و‌جو و نجات» به تنگه هرمز اعزام کنیم.

کره‌جنوبی اعلام کرد که سئول هنوز تصمیم نهایی برای اعزام نیرو‌های نظامی به تنگه هرمز نگرفته و بررسی گزینه‌های مختلف در این زمینه ادامه دارد.

یک مقام ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی گفت این کشور در صورت تصمیم به مشارکت در تلاش‌های بین‌المللی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، ممکن است در حدی که به آمادگی دفاعی این کشور لطمه نزند، مشارکت نظامی داشته باشد.

این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال درخواست دولت کره جنوبی از مجلس برای صدور مجوز اعزام نیرو به منطقه، از جمله یک ناو پشتیبانی رزمی، مطرح شده است.

دولت آمریکا در هفته‌های اخیر فشارها بر سئول برای مشارکت در تأمین امنیت تنگه هرمز را افزایش داده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، چندین بار کره‌جنوبی را به دلیل رد درخواست واشنگتن برای اعزام نیرو به این آبراه راهبردی مورد انتقاد قرار داده است.

این مقام ایرانی هم با بیان اینکه کره‌جنوبی می‌داند علت ناامنی در تنگه هرمز، حملات آمریکا و اسرائیل است، تصریح کرد: امیدواریم کره‌جنوبی تسلیم فشار‌های آمریکا نشود و این حقیقت را نادیده نگیرد که تجاوز علت ناامنی در تنگه است.

او در ادامه گفت: تا زمانی که مداخلات آمریکا، محاصره خصمانه و جنگ اقتصادی ادامه داشته باشد، امکان ندارد امنیت به منطقه بازگردد.

این مقام ضمن هشدار درباره اینکه فشار‌های آمریکا، کره را مجبور کند در عملیات غیرقانونی علیه ایران مشارکت داشته باشد، تصریح کرد: هرگونه شرکت در عملیات نظامی آمریکا به منزله مشارکت مستقیم در جنگ علیه ایران است.