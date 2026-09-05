پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان هندیجان استان خوزستان از دریافت و صدور ۶۴۳ فقره سند تکبرگ برای اراضی دولتی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احسان شعبانی در خصوص اقدامات بهعملآمده برای اخذ اسناد تکبرگ اراضی دولتی در هندیجان اظهار کرد: این اداره همسو با سیاستگذاریهای معاونت املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان، در راستای حراست از اراضی ملی و دولتی، اخذ سند و تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد مالکیت تکبرگ را در اولویتهای کاری خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمینخواری به شمار میرود، افزود: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، بهروزرسانی اطلاعات نقشهها و کاهش اختلافات حقوقی، از جمله اهداف مهم اجرای این قانون است.
رئیس اداره راه و شهرسازی هندیجان بیان داشت: با تلاش و پیگیریهای بهعملآمده در ۵ ماه نخست سال جاری، ۶۴۳ فقره سند تکبرگ برای اراضی دولتی این شهرستان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ شده است.
شعبانی در پایان تاکید کرد: از تمام توان خود برای حفاظت و صیانت از اموال بیت المال و اراضی ملی بهره خواهیم گرفت.