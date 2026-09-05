یک بهله عقاب صحرایی آسیب‌دیده که توسط پرسنل واحد HSE شرکت کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک‌خان در محوطه این مجموعه مشاهده شده بود، پس از اطلاع‌رسانی و هماهنگی، به یگان حفاظت محیط زیست خوزستان تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد الوندی، فرمانده یگان اداره کل محیط زیست خوزستان اظهار کرد: در پی تماس پرسنل واحد HSE شرکت کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک‌خان مبنی بر مشاهده یک بهله عقاب صحرایی آسیب‌دیده در محوطه این مجموعه، نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست برای بررسی موضوع و انتقال پرنده در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از حضور نیرو‌های یگان، عقاب صحرایی آسیب‌دیده از پرسنل واحد HSE تحویل گرفته شد و برای انجام اقدامات درمانی و بررسی وضعیت جسمانی به مجموعه اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان منتقل شد.

الوندی با اشاره به وضعیت این پرنده گفت: بررسی‌های اولیه نشان داد این عقاب از ناحیه بال دچار آسیب‌دیدگی شده است و برای تشخیص دقیق میزان آسیب و طی مراحل درمان، به تیم محیط طبیعی اداره‌کل و دامپزشک مجموعه تحویل داده شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: پس از انتقال این عقاب، پرنده در اختیار تیم محیط طبیعی و دکتر سلیمانی، دامپزشک اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان، قرار گرفت تا اقدامات لازم برای معاینه، تشخیص نوع آسیب و درمان آن انجام شود.

وی ضمن قدردانی از اقدام مسئولانه پرسنل واحد HSE شرکت کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک‌خان بیان داشت: همکاری مجموعه‌های صنعتی و دستگاه‌های اجرایی با محیط زیست در زمینه حفاظت از حیات وحش، نقش مهمی در نجات و بازگشت گونه‌های آسیب‌دیده به طبیعت دارد و اقدام به‌موقع کارکنان این مجموعه در اطلاع‌رسانی و تحویل پرنده به محیط زیست، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

الوندی تأکید کرد: شهروندان و کارکنان واحد‌های صنعتی و تولیدی در صورت مشاهده حیات وحش آسیب‌دیده، به‌ویژه پرندگان شکاری، از جابه‌جایی و نگهداری خودسرانه آنها خودداری کرده و موضوع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت اطلاع دهند تا عملیات انتقال و امدادرسانی توسط نیرو‌های متخصص انجام شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان می‌گوید: پس از تکمیل مراحل درمان و تأیید سلامت و توانایی پرواز این عقاب، موضوع بازگشت آن به زیستگاه طبیعی و رهاسازی در محیط مناسب، مطابق نظر کارشناسان و دامپزشک اداره‌کل بررسی و انجام خواهد شد.