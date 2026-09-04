به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه گفت: مرزبانان هنگ مرزی پاوه بامداد جمعه هنگام انجام مأموریت پایش و مراقبت از نوار مرزی با اعضای گروهک معاند و ضدانقلاب درگیر شدند.

سردار کیاست سپهری گفت: متأسفانه در این درگیری مسلحانه، گروهبان‌یکم مرزبانی رضا دارایی عمارتی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه افزود: نیرو‌های مرزبانی با آمادگی و هوشیاری کامل از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران حراست می‌کنند.