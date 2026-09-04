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فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه از درگیری مرزبانان هنگ مرزی پاوه با عناصر یک گروهک ضدانقلاب و شهادت گروهبان یکم رضا دارایی عمارتی از مرزبانان شجاع استان در این درگیری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه گفت: مرزبانان هنگ مرزی پاوه بامداد جمعه هنگام انجام مأموریت پایش و مراقبت از نوار مرزی با اعضای گروهک معاند و ضدانقلاب درگیر شدند.
سردار کیاست سپهری گفت: متأسفانه در این درگیری مسلحانه، گروهبانیکم مرزبانی رضا دارایی عمارتی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه افزود: نیروهای مرزبانی با آمادگی و هوشیاری کامل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حراست میکنند.