معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از بهسازی و احداث باند دوم به طول ۴۰ کیلومتر در محور‌های استان تا پایان سالجاری در صورت تامین اعتبارات لازم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام سیف با اشاره به تداوم احداث پروژه‌های راهسازی این اداره کل، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰۰ کیلومتر طرح احداث باند دوم در سطح استان در دست اجراست.

وی افزود: ۴۰ کیلومتر بهسازی و احداث باند دوم جاده‌های موجود و ارتقای وضعیت ایمنی نیز در دستور کار قرار دارد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و متناسب با اعتبارات اعطایی امسال، برنامه داریم تا پایان سال، ۴۰ کیلومتر از این طرح‌ها را زیر بار ترافیک ببریم و تحویل دهیم.

سیف ادامه داد: همچنین ۹۰ کیلومتر جاده دیگر نیز در مرحله مطالعات برای بهسازی یا احداث باند دوم قرار دارد که پس از تکمیل مطالعات و تامین اعتبار، به جمع طرح‌های اجرایی استان اضافه خواهند شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به دیگر طرح‌های راهسازی، بیان داشت: بهره‌برداری از پل عنافچه با طول ۱۴۰۰ متر، یکی از طرح‌های اولویت‌دار بود که با هزینه ۶۲۰ میلیارد تومان به سرانجام رسید. ارزش به‌روز این پروژه ۱۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی اضافه کرد: این پل روی رودخانه کارون ساخته شده و دهستان عنافچه را به جاده‌های اصلی منطقه و شهر ملاثانی متصل می‌کند و مسافت ۵۳ کیلومتر فعلی را به ۱.۵ کیلومتر کاهش می‌دهد. جمعیتی نزدیک به ۳۰ هزار نفر و بالای ۴۰ روستا از این پل بهره‌مند می‌شوند.

سیف با اشاره به اهمیت این پل، گفت: این پل یکی از مسیر‌های مهم ارتباطی بین روستا‌های منطقه باوی و شهر‌های اطراف است که رفت‌وآمد کشاورزان و ساکنان محلی را تسهیل می‌کند و وابستگی به مسیر‌های طولانی‌تر با شناور‌های قدیمی را کاهش می‌دهد. همچنین در حوزه پدافند غیرعامل نقش مهمی ایفا می‌کند و از نظر اقتصادی، به انتقال محصولات کشاورزی، تقویت مبادلات تجاری محلی و توسعه اقتصادی روستا‌های اطراف کمک می‌کند.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اظهار کرد: با تلاش متخصصان شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل‌ونقل، شاهد افتتاح ۲۲ کیلومتر آزادراه و ۳۸ کیلومتر بزرگراه در استان هستیم. از مهم‌ترین این پروژه‌ها می‌توان به کنارگذر بهبهان، رامهرمز، شادگان، غیزانیه و محور استراتژیک ماهشهر به هندیجان اشاره کرد. این پروژه‌ها با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل در شریان‌های مواصلاتی استان به بهره‌برداری رسیده‌اند.