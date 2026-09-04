راهپیمایی نمازگزاران خرمآبادی در حمایت از حجاب و عفاف
نمازگزاران خرم آبادی پس از اقامه نماز جمعه در حمایت از عفاف و حجاب و مبارزه با بدحجابی راهپیمایی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مردم مؤمن و خداجوی خرمآباد پس از اقامه ی نماز جمعه ی امروز جمعه ۱۳ شهریور ،با برگزاری راهپیمایی خودجوش، بر ضرورت حفظ حجاب و عفاف در جامعه تأکید و انزجار خود را از گسترش بدحجابی و بیبندوباری اعلام کردند.
همچنین نمازگزاران خرمآبادی در راهپیمایی پاسداشت حجاب و عفاف ،خواستار ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، صیانت از ارزشهای دینی و اخلاقی و توجه جدی مسئولان به این موضوع شدند.