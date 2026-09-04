همچنین نمازگزاران خرم‌آبادی در راهپیمایی پاسداشت حجاب و عفاف ،خواستار ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، صیانت از ارزش‌های دینی و اخلاقی و توجه جدی مسئولان به این موضوع شدند.