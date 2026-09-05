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بیش از ۲۲ میلیون و ۳۵۵ هزار تن کالا در مردادماه امسال از مبدأ استان خوزستان جابهجا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان، بر اساس آمار حمل کالا در استان، در مردادماه امسال ۲۲ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۱۱۷ تن کالا توسط ناوگان حملونقل جادهای از خوزستان جابهجا شده است.
این میزان در مقایسه با ۲۲ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۵۳ تن کالای جابهجا شده در مردادماه سال ۱۴۰۴، حدود ۱.۳ درصد کاهش داشته است.
همچنین در این مدت یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۵۷۹ سفر کامیون برای حمل کالا ثبت شده است که نسبت به یک میلیون و ۱۰۲ هزار و ۹۱۷ سفر در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱.۱ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، آمار ثبتشده بیانگر فعالیت گسترده ناوگان حملونقل جادهای خوزستان در جابهجایی کالا و تأمین نیازهای حملونقلی استان در مردادماه امسال است.