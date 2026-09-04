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روزنامه پولیتیکو گزارش داد که نامزدهای حزب جمهوریخواه به دلیل جنگ علیه ایران و همچنین کاهش شدید محبوبیت دونالد ترامپ سعی می کنند در تبلیغات انتخاباتی خود از او فاصله بگیرند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پولیتیکو گزارش داد، جمهوریخواهانی که برای انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا در ماه نوامبر نامزد شدهاند، تلاش میکنند از دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا فاصله بگیرند، زیرا نگرانند که حمایت او به شانس پیروزی آنها آسیب برساند.
این روزنامه افزود: بسیاری از جمهوریخواهانی که با انتخابات سختی روبهرو هستند، در نزدیک شدن بیش از حد به ترامپ در حالیکه میزان محبوبیت او همچنان رو به کاهش است احتیاط میکنند.
آنها در یک دوراهی قرار دارند: یا ترامپ را رها کنند و حمایت مالی برای مبارزات انتخاباتی خود را از دست بدهند یا با او همکاری کنند و احتمال سقوط با ترامپ به دلیل جنگ نامحبوب علیه ایران و افزایش هزینههای آمریکاییها در سراسر کشور را به جان بخرند.
به گفته منابع نزدیک به برخی سیاستمداران، نامزدهای جمهوریخواهان به تیم ترامپ اطلاع دادهاند که «نمیخواهند او قبل از ماه نوامبر از حوزههای انتخابیه آنها بازدید کند.»
کارشناسان سیاسی به تعدادی از جمهوریخواهان توصیه کردهاند که «در جریان مبارزات انتخاباتی درباره ترامپ صحبت نکنند، یا حداقل ارجاعات مستقیم خود را به رئیسجمهور محدود کنند.»
پیش از این، وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود گزارش داده بود که شرکتهای آمریکایی نزدیک به ترامپ با پیشبینی شکست جمهوریخواهان در انتخابات پیش رو، در تلاشند تا خود را به حزب دموکرات نزدیک کنند.
انتخابات میاندورهای آمریکا سوم نوامبر (۱۲ آبان) برگزار خواهد شد. این انتخابات برای تصاحب کرسیهای یک سوم سنا و کل مجلس نمایندگان کنگره خواهد بود.
جمهوریخواهان در حال حاضر اکثریت هر ۲ مجلس را در اختیار دارند.
پیش از این پولیتیکو گزارش داده بود که تغییر مداوم رویکرد دونالد ترامپ در قبال ایران، از تشدید فشار اقتصادی تا تهدید به حملات نظامی، نارضایتی هر دو جناح جمهوریخواه را برانگیخته است؛ بهویژه در شرایطی که جنگ وارد ششمین ماه خود شده و افزایش قیمت سوخت و فشارهای اقتصادی میتواند موقعیت جمهوریخواهان را در آستانه انتخابات میان دورهای تحت تاثیر قرار دهد.
رفتارهای متناقض ترامپ در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا گویای این است که او بیشتر به دنبال روایت سازی پیرامون پیروزی ادعایی خود در تجاوز بی دلیل علیه ایران است؛ سیاستی که عملا به تعمیق بیاعتمادی تهران و شانه خالی کردن مکرر واشنگتن از وفای به عهد در توافقهای امضا شده به دست رئیس جمهور این کشور منتهی شده است.