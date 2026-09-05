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مسئول منطقه حفاظتشده میشداغ دشت آزادگان در استان خوزستان از اجرای عملیات بازدید و تأمین آب آبشخورهای احداثشده در محدوده منطقه حفاظتشده میشداغ با هدف تأمین نیاز آبی حیاتوحش این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صادق یاسری اصل اظهار داشت: در راستای تأمین نیازهای زیستی حیاتوحش و با توجه به اهمیت منابع آبی در زیستگاههای طبیعی، عملیات بازدید و پر کردن آبشخورهای احداثشده در نقاط مختلف منطقه حفاظتشده میشداغ انجام شد.
وی افزود: این عملیات با همراهی مأموران پاسگاه محیطبانی و با حضور و نظارت مسئول منطقه انجام گرفت و تمامی نقاط آبشخورهای احداثشده در محدوده منطقه مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به تأمین آب مورد نیاز آنها اقدام شد.
یاسری اصل ادامه داد: در جریان اجرای این عملیات، وضعیت محیطی اطراف آبشخورها نیز مورد بررسی قرار گرفت که در این بازدید، ردپای متعددی از آهوان و سایر گونههای حیاتوحش در مجاورت آبشخورها مشاهده شد.
مسئول منطقه حفاظتشده میشداغ دشت آزادگان تصریح کرد: مشاهده آثار حضور حیاتوحش در اطراف آبشخورها نشاندهنده استفاده گونههای جانوری از این منابع آبی و نقش مثبت آنها در تأمین بخشی از نیازهای زیستی حیاتوحش منطقه است.
وی میگوید: تأمین و پایش مستمر منابع آب موجود در زیستگاهها، بهویژه در مناطق گرم و خشک، از اقدامات مهم در راستای حمایت از حیاتوحش و حفظ شرایط مناسب زیستگاهی به شمار میرود و این موضوع به صورت مستمر در منطقه حفاظتشده میشداغ پیگیری خواهد شد.