به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه بانک ترکیه‌ای «گلدن گلوبال» و دو نهاد زیرمجموعه آن را در ارتباط با ایران تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری همچنین مجوز عمومی برای کاهش معاملات با نهادهای تحریم‌شده صادر کرد.

در واکنش به این تحریم، بانک ترکیه‌ای «گُلدِن گلوبال» اعلام کرد علیه این تصمیم اقدام قانونی خواهد کرد.

این بانک تأکید کرد افراد و نهاد‌های نام‌برده‌شده در فهرست دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، مشتری بانک نیستند و هیچ معامله مستقیم یا غیرمستقیمی با آنها انجام نشده است.

گُلدِن گلوبال همچنین اعلام کرد تمام الزامات قوانین بانکی داخلی و بین‌المللی و استاندارد‌های انطباق را رعایت کرده است.

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری که ماه گذشته از «یورش اقتصادی» علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان خبر داد، ادعا کرده است که واشنگتن به دنبال مجبور کردن تهران به بازگشت به میز مذاکره است.

بسنت روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با رویترز گفت که وزارت خزانه‌داری احتمالاً هر هفته تحریم‌های ثانویه جدیدی را اعمال خواهد کرد که در ابتدا بر بانک‌ها متمرکز خواهد بود و بخشی از یک کمپین گسترده‌تر برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران است.