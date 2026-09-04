مردم انقلابی آذربایجان غربی در یکصد و هشتاد و هشتمین حضور خود در سنگرخیابان بر دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم مقاوم ایران نزدیک به ۱۹۰ شب است که سنگر خیابان را حفظ کرده اند و این شگفتی تاریخی در دنیا نظیر ندارد.

مرزداران غیور ایران در آذربایجان‌غربی نیز همنوا و همپای دیگر ایرانیان سرافراز درصحنه حضور دارند تا بر صیانت از تمامیت ارضی و امنیت ملی تاکید کنند.

شرکت کنندگان در این تجمعات با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران گوشه ای از اقتدار، اتحاد و مقاومت ملت قوی ایران را به نمایش گذاشتند.

مردم انقلابی آذربایجان غربی ضمن محکوم کردن جنایات دشمنان برادامه ایستادگی در برابر تهدیدات و توطئه‌های دشمنان تاکید کردند.