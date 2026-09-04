رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر با حمله به منتقدان خود، آنان را «دیوانه‌های چپ افراطی» خواند و مدعی شد که این افراد ترجیح می‌دهند ما در جنگ با ایران بازنده شویم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ روز جمعه به وقت محلی در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با حمله به منتقدانش گفت: «دیوانه‌های چپ افراطی، دموکرات‌ها و کمونیست‌ها ترجیح می‌دهند ما در جنگ با ایران بازنده شویم تا این‌که رئیس جمهور دونالد جی. ترامپ، جنگ را برای آمریکا ببرد. به عبارت دیگر، آنها ترجیح می‌دهند ما بازنده شویم تا این‌که برنده شویم!»

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به مخالفان خود توهین کرد و افزود: «این‌ها آدم‌های بسیار مریضی هستند که از “سندروم ترامپ‌ستیزی” شدید رنج می‌برند؛ عارضه‌ای که گاهی از آن به عنوان “سندرم جنون ترامپ” یاد می‌شود».

ساعاتی پیش‌تر رسانه‌ها گزارش دادند که قیمت گازوئیل در آمریکا به رکوردی بی‌سابقه رسید و نخستین بار میانگین قیمت هر گالن آن به ۵ دلار و ۸۵ سنت افزایش یافته است. این رقم معادل بیش از ۵۵ درصد رشد نسبت به قبل از آغاز جنگ علیه ایران است و ترامپ به شدت بابت آن در محافل سیاسی هدف انتقاد قرار گرفته است.

کریس مورفی سناتور ایالت کانکتیکت آمریکا در واکنش به پیام امروز ترامپ در تروث‌سوشال به سی‌ان‌ان گفت که او به دلیل آنکه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره راهی برای خروج از تبعات جنگ علیه ایران ندارد عصبانی است. به گفته مورفی جنگ به افزایش قیمت کالا‌ها و ثبت رکود تاریخی در قیمت گازوئیل منجر شده و ظاهراً او چاره‌ای جز حمله به منتقدان و مخالفان جنگ ندارد.

رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته نیز به منتقدان حمله کرد و آنان را «اراذل خائن» نام برد و مدعی شد: «برای اراذل خائنی که حاضر نیستند گزارش دقیقی از عملیات نظامی ما در ایران ارائه دهند، باید بگویم که ما مقادیر عملا نامحدودی از مهمات با کیفیت متوسط تا بالا در اختیار داریم، بسیار بیشتر از آنچه که برای این عملیات، یا هر جنگ دیگری (که بسیار بعید است روی دهد!) و احتمالاً هرگز اتفاق نخواهد افتاد، نیاز داشته باشیم.»

سردرگمی به یکی از مهم‌ترین ضعف‌های سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال ایران تبدیل شده و نبود یک «هدف راهبردی ثابت» به عنوان یکی از محور‌های همین سردرگمی از سوی سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی مطرح می‌شود.

رفتار‌های متناقض ترامپ در آستانه انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا گویای این است که او بیشتر به دنبال روایت سازی پیرامون پیروزی ادعایی خود در تجاوز بی دلیل علیه ایران است؛ سیاستی که عملا به تعمیق بی‌اعتمادی تهران و شانه خالی کردن مکرر واشنگتن از وفای به عهد در توافق‌های امضا شده به دست رئیس جمهوری این کشور منتهی شده است.

رویکرد ترامپ در قبال ایران باعث ناامیدی بخشی از جمهوری‌خواهان خسته از جنگ شده است؛ گروهی که در مقاطعی جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهوری و شماری از فعالان سیاسی را نیز شامل می‌شد و نسبت به طولانی شدن جنگ و پیامد‌های آن بر قیمت سوخت و انتخابات میان دوره‌ای نگران هستند.