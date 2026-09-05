به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در مراسم نامگذاری سالن چندمنظوره کوی رسالت اندیمشک به نام سردار رشید اسلام پاسدار شهید محمد فرهادزاده، خانواده معزز این شهید والامقام با حضور مهدی قلاوند رئیس اداره ورزش و جوانان اندیمشک، سرهنگ پاسدار علیرضا خورنگ مسئول کانون بسیج ورزشکاران، غلامرضا قیطاسی رئیس هیئت کشتی و جمعی از ورزشکاران و مربیان مورد تکریم قرار گرفت.

شهید فرهادزاده در سطح استان ریاست سازمان بسیج ورزشکاران و هیئات کونگ‌فو و روئینگ خوزستان را برعهده داشت و در جنگ تحمیلی سوم در حملات دشمن آمریکایی صهیونی به شهادت رسید.

نامگذاری اماکن ورزشی به نام دیگر شهدای ورزشکار جنگ رمضان اندیمشک در روز‌های آینده انجام خواهد شد.