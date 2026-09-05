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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر لزوم تقویت جایگاه این استان در چرخه اقتصادی کشور خواستار انتقال حساب شرکتهای بزرگ و بنگاههای اقتصادی فعال به خوزستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم نسب الباجی بیان کرد: منابع مالی حاصل از فعالیت شرکتهای بزرگ و بنگاههای اقتصادی فعال در خوزستان باید در چرخه اقتصادی همین استان گردش داشته باشد تا به تقویت تولید و توسعه زیرساختهای اقتصادی داخلی کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت شفافسازی درآمدهای استان افزود: علاوه بر سهم قانونی خوزستان از درآمدهای نفتی و حق آلایندگی نحوه تخصیص و فرآیند اعطای این منابع نیز باید شفاف باشد تا امکان برنامهریزی دقیق و استفاده موثر از این ظرفیتها برای توسعه استان فراهم شود.
کاظم نسب الباجی بر لزوم تشکیل کارگروهی متشکل از مسئولان استانی و ملی برای رفع مشکلات اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: این کارگروه میتواند مسائل بخشهای تولید، صنعت و کشاورزی را بهصورت مستمر بررسی و برای رفع موانع موجود، تصمیمگیری کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به نقش راهبردی کشاورزان استان در تامین امنیت غذایی کشور بیان کرد: کشاورزان خوزستان با وجود محدودیتها، امسال با تولید گندم توانستند نیاز ۲۰ استان کشور را تامین کنند که این امر نشاندهنده جایگاه ممتاز استان در امنیت غذایی کشور است.
وی همچنین بر ضرورت بازنگری در هدایت منابع مالیاتی اخذشده در استان تاکید کرد و گفت: لازم است بخشی از منابع حاصل از مالیات، در کنار سایر ظرفیتهای مالی، در مسیر تقویت تولید، سرمایهگذاری و اشتغال به کار گرفته شود.
الباجی تاکید کرد: دسترسی مناسب فعالان اقتصادی به تسهیلات و منابع مالی، متناسب با ظرفیتهای خوزستان از الزامات اساسی برای استمرار فعالیت بنگاهها و توسعه اقتصادی استان است و امید است با استمرار این تعاملات، شاهد رفع موانع تولید و حمایت عملی از فعالان اقتصادی استان باشیم.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان پیش از این اعلام کرد؛ سه هزار و ۱۶۹ حساب بانکی شرکتهای مختلف اقتصادی متعلق به استان وجود دارد که ۶۵ درصد این میزان در خارج از خوزستان قرار دارند.