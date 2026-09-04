به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اجتماع شبانه مردم شهرستان خوی امشب با حضور اقشار مختلف برگزار شد و حاضران با گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، بر حفظ وحدت و تداوم مسیر ولایت تأکید کردند.

مردم شهرستان خوی امشب نیز با حضور خودجوش در اجتماع شبانه، یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای حماسی و مذهبی، بر حفظ انسجام و وحدت، ایستادگی در برابر دشمنان و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حاضران همچنین با تجدید پیمان با مقام معظم رهبری، بر ادامه راه شهدا و حفظ روحیه مقاومت و ولایت‌مداری تأکید کردند.

تداوم این اجتماعات در محله‌های مختلف خوی، جلوه‌ای از حضور مردمی و همدلی شهروندان در پاسداشت یاد شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.