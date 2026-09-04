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منابع محلی در اردن خبر دادند صدای چند انفجار از پایگاه های نظامیان تروریست آمریکایی در این کشور شنیده شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع خبری گزارش دادند پایگاههای آمریکا در اردن هدف حمله قرار گرفته است. این منابع گفتند در پی این حملات، صدای چندین انفجار مهیب در مناطق مختلفی از اردن شنیده شده است.
منابع اردنی، اما مدعی شدند این موشکها را رهگیری کردهاند، اما منابع محلی از اصابت موشک به پایگاههای آمریکا خبر میدهند.
کانال ۱۲ عبری نیز تایید کرد انفجارهای شدید پس از حملات موشکی روی داده است. گفته شده موشکهای رهگیر اردن در شمال این کشور فعال شدند.