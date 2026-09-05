مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول استان خوزستان، با پیش‌بینی احتمال وقوع بارش‌های رگباری، رعدوبرق و آب‌گرفتگی در ماه‌های پیش‌رو، از همه کشاورزان، دامداران و زنبورداران خواست تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی اتخاذ کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده بر ضرورت بیمه کردن سریع محصولات و تاسیسات تولیدی تاکید و نسبت به احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی، بارش‌های رگباری، رعدوبرق، تگرگ و آب‌گرفتگی در ماه‌های پیش‌رو، بر ضرورت اتخاذ تمهیدات پیش‌گیرانه توسط بهره‌برداران بخش کشاورزی تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و احتمال تشدید بارش‌های کوتاه‌مدت و سیلابی در فصل زراعی پیش‌رو، آمادگی به‌موقع کشاورزان، باغداران، گلخانه‌داران، دامداران و زنبورداران نقش موثری در کاهش خسارت‌ها خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول ادامه داد: بارش‌های رگباری می‌توانند موجب آب‌گرفتگی مزارع، تخریب راه‌های بین مزارع و آسیب به تاسیسات آبیاری و واحد‌های دامی شوند.

قمرزاده به بهره‌برداران توصیه کرد: جوی‌ها و کانال‌های زهکشی را پاکسازی و تجهیزات را از حریم رودخانه‌ها به مکان‌های امن منتقل کنند.

وی از گلخانه‌داران نیز خواست استحکام سازه‌ها و پوشش‌های پلاستیکی را بررسی و مسیر‌های هدایت آب اطراف گلخانه را پاک‌سازی کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول به دامداران و زنبورداران نیز توصیه کرد از چرای دام در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز و خوراک دام در مکان‌های سرپوشیده و کندو‌ها داخل محل‌های مرتفع و دارای زهکشی مناسب نگهداری شود.

بهروز قمرزاده گفت: بیمه کشاورزی یکی از مهم‌ترین ابزار‌های کاهش ریسک و جبران خسارت‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه است و کشاورزان باید با مراجعه به کارگزاری‌های بیمه، از پوشش‌های بیمه‌ای مطلع شوند.

سالانه افزون بر ۲.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در شهرستان دزفول تولید می‌شود.