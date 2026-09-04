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مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: تصادف یک دستگاه خودروی سواری با گله گوسفندان و برخورد با یک دستگاه خودروی دیگر در محور ورودی به شهر کاریز شهرستان تایباد ۱۱ مصدوم برجا گذاشت.
سودابه نکوهی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی افزود: حدود ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه شامگاه جمعه سیزدهم شهریور، یک دستگاه خودروی سواری سمند در محل زیرگذر محور ورودی به شهر کاریز، از توابع بخش مرکزی شهرستان تایباد، با گله گوسفندان تصادف کرد و سپس واژگون شد.
وی ادامه داد: خودروی سمند پس از واژگونی با یک دستگاه خودروی کوئیک برخورد کرد که در پی این حادثه، در مجموع ۱۱ نفر مصدوم شدند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: به دنبال تماسهای مردمی با سامانه تلفنی ۱۱۵ اورژانس، بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس به همراه نیروهای ایستگاه آتشنشانی شهرداری کاریز به محل حادثه اعزام شدند و علاوه بر ارائه کمکهای اولیه، مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند.
وی افزود: مصدومان دارای حال عمومی مساعدی هستند و مورد بدحال و وخیم گزارش نشده است.
نکوهی خاطرنشان کرد: البته یک زن در بین مصدومان به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه دندههای قفسه سینه تحت مراقبتهای ویژه پزشکی قرار دارد.