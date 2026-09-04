جانشین فرمانده سپاه ناحیه عشایری لرستان از اعزام ۱۳۰ گروه جهادی به مناطق محروم عشایری استان اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛جانشین فرمانده سپاه ناحیه عشایری لرستان گفت:در نخستین روز از رزمایش جهادگران فاطمی ۶ بسیج ناحیه عشایری لرستان ۱۳۰ گروه جهادی به مناطق محروم و کم برخوردار استان اعزام شدند.
سرهنگ جمشیدی افزود:جهادگران فاطمی همواره پای کار خدمترسانی بی منت و محرویت زدایی در مناطق محروم استان هستند.
همچنین در حاشیه ی این مراسم نمایشگاه اقتصاد مقاومتی سپاه ناحیه عشایری لرستان برگزار و از جهادگران نمونه استان تجلیل شد.