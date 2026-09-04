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اوقات شرعی ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳ ربیع الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۵ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۴ و ۳۲ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و ۵۳ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۱۴ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۸ و ۳۴ دقیقه
اذان مغرب: ۱۸ و ۵۲ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۴ دقیقه
ذکر روز شنبه:
۱۰۰ مرتبه یارب العالمین
حدیث روز:
امام علی (ع) فرمود: یُسْتَدَلُّ عَلَى إِدْبَارِ الدُّوَلِ بِأَرْبَعٍ: تَضْیِیعِ الْأُصُولِ، وَالتَّمَسُّکِ بِالْفُرُوعِ، وَتَقْدِیمِ الْأَرَاذِلِ، وَتَأْخِیرِ الْأَفَاضِلِ.
چهار چیز باعث شکست دولتها میشود: ضایع کردن اصول (مسائل مهم)، سرگرم شدن به فروع (امور کماهمیت)، بهکار گماردن آدمهای پست، کنارگذاردن انسانهای فاضل. (غررالحکم، حدیث ۳۴۲)
احکام شرعی:
حکم فراموش کردن یک سجده در نماز
سوال) اگر نمازگزار یک سجده را فراموش کند و بعد متوجه شود، تکلیفش چیست؟
جواب) اگر پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید، باید فوراً بنشیند و سجده را بهجا آورد؛ و اگر در رکوع رکعت بعد یا بعد از آن متوجه شود، باید بعد از سلام نماز سجده را قضا کند و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو انجام دهد. (استفتائات مقام معظم رهبری)