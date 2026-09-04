به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳ ربیع الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۵ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۳۲ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۵۳ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۴ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۳۴ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۵۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۴ دقیقه

ذکر روز شنبه:

۱۰۰ مرتبه یارب العالمین

حدیث روز:

امام علی (ع) فرمود: یُسْتَدَلُّ عَلَى إِدْبَارِ الدُّوَلِ بِأَرْبَعٍ: تَضْیِیعِ الْأُصُولِ، وَالتَّمَسُّکِ بِالْفُرُوعِ، وَتَقْدِیمِ الْأَرَاذِلِ، وَتَأْخِیرِ الْأَفَاضِلِ.

چهار چیز باعث شکست دولت‌ها می‌شود: ضایع کردن اصول (مسائل مهم)، سرگرم شدن به فروع (امور کم‌اهمیت)، به‌کار گماردن آدم‌های پست، کنارگذاردن انسان‌های فاضل. (غررالحکم، حدیث ۳۴۲)

احکام شرعی:

حکم فراموش کردن یک سجده در نماز

سوال) اگر نمازگزار یک سجده را فراموش کند و بعد متوجه شود، تکلیفش چیست؟

جواب) اگر پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید، باید فوراً بنشیند و سجده را به‌جا آورد؛ و اگر در رکوع رکعت بعد یا بعد از آن متوجه شود، باید بعد از سلام نماز سجده را قضا کند و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو انجام دهد. (استفتائات مقام معظم رهبری)