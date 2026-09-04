پیکر پاک شهید خلبان «مجتبی حسینوند باقری» از شهدای تجاوز اخیر رژیم تروریستی آمریکا به میهن اسلامی عصر جمعه بر دوش مردم شهید پرور دزفول استان خوزستان و همرزمان آن شهید عزیز تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیکر مطهر خلبان شهید ناوبان یکم مجتبی حسینوند باقری با حضور مردم قدرشناس دزفول و همرزمان این شهید از میدان شهدای بلال تا گلزار شهدای شهیدآباد این شهرستان تشییع و پس از اقامه نماز توسط حجت الاسلام محمدنبی موسوی فرد نماینده ولی فقیه در خوزستان به خاک سپرده شد.

تشییع کنندگان حاضر در این آیین با شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بر استمرار راه شهیدان برای نابودی رژیم غاصب صهیونسیتی و ضربه قاطع به منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه تاکید کردند.

آیین وداع با پیکر پاک خلبان شهید ناوبان یکم مجتبی حسینوند باقری نیز شب گذشته با حضور مردم قدرشناس در مقابل حرم حضرت سبزقبا (ع) در دزفول برگزار شد.

ارتش تروریستی آمریکا در عملیات سه شب گذشته خود علیه کشورمان، سه خلبان ارتش جمهوری اسلامی به نام‌های مجتبی حسینوند باقری و حامد اوکاتی از خلبانان نیروی دریایی ارتش و حسین مهدویان از خلبانان نیروی هوایی ارتش را به شهادت رساند.