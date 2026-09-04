در پی وقوع یک حادثه رانندگی در محور شهداد به کرمان (محدوده چهارفرسخ)، برخورد دو دستگاه خودروی سواری تیبا و پراید، بلافاصله به مرکز ارتباطات اورژانس کرمان گزارش شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به گفته روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان:ساعت ۱۸:۰۰ امروز، در پی وقوع یک حادثه رانندگی در محور شهداد به کرمان (محدوده چهارفرسخ)، برخورد دو دستگاه خودروی سواری تیبا و پراید، بلافاصله به مرکز ارتباطات اورژانس کرمان گزارش شد.

در پی این حادثه، ۳ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس منطقه به محل اعزام شدند. کارشناسان فوریت‌های پزشکی بلافاصله اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را آغاز کرده و مصدومان را تحت مراقبت‌های لازم قرار دادند.

براساس گزارش نهایی، این حادثه متأسفانه منجر به جان باختن یک مرد ۱۸ ساله در صحنه تصادف شد. همچنین ۵ مصدوم این حادثه (شامل ۴ مرد و یک خانم در رده سنی ۱۸ تا ۵۵ سال) پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شدند.

لازم به ذکر است که حال عمومی یکی از مصدومان وخیم گزارش شده است.