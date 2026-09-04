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مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به هشدار هواشناسی از شهروندان خواست پیش از خروج از منزل در روز شنبه ۱۴ شهریورماه، آخرین وضعیت و نحوه فعالیت ادارات را پیگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به هشدار هواشناسی و احتمال افزایش گرد و غبار، از شهروندان خواست پیش از خروج از منزل در روز شنبه ۱۴ شهریورماه، آخرین وضعیت و نحوه فعالیت ادارات را از رسانههای رسمی و شبکههای اطلاعرسانی روابط عمومی استانداری کرمان پیگیری کنند.
غلامرضا نژادخالقی گفت: با توجه به هشدار هواشناسی و افزایش گرد و غبار، تصمیم نهایی درباره نحوه فعالیت ادارات استان برای روز شنبه ۱۴ شهریورماه، تا ساعت ۶ صبح فردا نهایی و از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
شهروندان پیش از خروج از منزل، آخرین اخبار و اطلاعیهها را از رسانههای رسمی و شبکههای روابط عمومی استانداری کرمان دریافت و بر اساس آن اقدام کنند.